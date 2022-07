Weil ein Autofahrer in Eisenberg derart viel Alkohol intus hatte, dass er beinahe mehrere Unfälle verursachte und auch ansonsten durch seine unsichere Fahrweise auffiel, haben Zeugen am Samstagabend die Polizei informiert. Die Beamten der Inspektion Kirchheimbolanden fanden den Fahrer schließlich zu Hause vor – mit 2,89 Promille Alkohol im Blut. Nach Angaben der Beamten verneinte er, zuvor mit dem Auto unterwegs gewesen zu sein. Allerdings hatten Zeugen den Mann im Auto gesehen – und so konnte dieser überführt werden. Es wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet – einen Führerschein hatte der Mann nämlich nicht.