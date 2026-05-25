Als „TisiSchubech“ sind sie Szenestars, und seit Samstag betreiben sie ein Sammelkarten-Geschäft im Grünstadter Zentrum: Was beim „Hall of Collect“-Start los war.

Die Grünstadter Obergasse ist in Höhe der Martinskirche gesperrt, in der Straße ballt sich eine Menschenmenge: Eine Geschäftseröffnung lockt Liebhaber von Sammelkarten an. Sie kommen in den neuen Laden „Hall of Collect“, um hier zu stöbern oder Karten und sogar ganze Boxen zu erwerben. Wer hinein will, braucht aber Geduld und muss sich in die Warteschlange einreihen. Schließlich haben die Betreiber Szenestar-Status: Simon Bechtold und Timo Schulz sind bei Youtube als „TisiSchubech“ bekannt geworden.

Nun steigen die beiden gebürtigen Ebertsheimer gemeinsam mit Sven Schütt in den stationären Handel ein. „Seit einigen Jahren sind wir schon online dabei“, berichtet Simon Bechtold der RHEINPFALZ. Wie prominent die beiden in der Szene sind, zeigt der Andrang. Viele Menschen kommen nicht nur, um ihre Sammlung an Fußball-, Disney- und weiteren Sammelkarten zu erweitern: Sie wollen auch ein Foto mit den Youtubern ergattern oder kurz mit ihnen sprechen. Überwältigt von der Resonanz sagt Bechtold: „Wir haben die Eröffnung seit Monaten mit der Stadt geplant. Wie viele Menschen heute tatsächlich kommen, davon hatten wir keine Ahnung. Es läuft alles super und gesittet ab, das freut uns.“

Aus Simmern angereist: Lucas Pauli (links). Foto: Julia Helwig

Für Ordnung sorgen auch einige Sicherheitsleute, zudem ist die Polizei vor Ort. Während die einen auf Einlass ins Geschäft warten, nutzen andere die Gelegenheit, um sich zu vernetzen und untereinander zu tauschen. So auch Lucas Pauli aus dem Hunsrück. Der 27-Jährige hat sich vor allem auf Fußball- und American-Football-Karten spezialisiert: „Das hier bietet eine tolle Gelegenheit, andere Sammler kennenzulernen.“ Eine Karte habe er bereits tauschen können, erzählte der junge Mann aus Simmern. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Gegen eine Spende für einen Euro gibt es Bratwurst und Getränke.

Am Grill beim »Hall of Collect«-Start in Grünstadt: Fußballer Jean Zimmer (hinten links), Timo Schulz (im Vordergrund) und Simon Bechtold (rechts daneben). Foto: Julia Helwig

„Den Erlös werden wir an Grünstadter Kitas spenden“, sagt Bechtold. Am Grill steht unter anderem der frühere Bundesliga-Profi Jean Zimmer.