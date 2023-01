Die defekte Lampe an seinem Fahrrad hat die Polizei auf einen 36-jährigen Drogenkonsumenten aufmerksam gemacht. Weil er den Weg nicht ordentlich ausleuchtete, wurde er in den frühen Morgenstunden des Mittwoch in der Nähe des Bahnhofes in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann bereits erheblich im Zusammenhang mit Drogendelikten in Erscheinung getreten war. Im September 2021 hatten Beamte bei einer ähnlichen Kontrolle mehrere verbotene Substanzen bei dem 36-Jährigen gefunden. Darauf angesprochen, händigte der nunmehr Beschuldigte den Polizisten eine Dose aus, die mit einer geringen Menge Marihuana gefüllt war. Sie wurde sichergestellt. Die Durchsuchungen der Person und des mitgeführten Rucksackes förderten keine weiteren Verstöße gegen Gesetze zutage. Der Mann durfte nicht mehr weiterfahren und musste sein Rad aufgrund des defekten Lichtes nach Hause schieben. Er muss sich nun im Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.