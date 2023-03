Weil er im Dunkeln nur sehr schwer zu erkennen, meldeten Verkehrsteilnehmer am Sonntag gegen 19.40 Uhr einen Mann, der mit seinem Hund auf der Fahrbahn der L395 (Eistalstraße) unterwegs war. Eine Streife kontrollierte den 47-Jährigen aus dem Donnersbergkreis. Dabei entdeckten die Beamten, dass er in seiner Umhängetasche Cannabis, Kokain und weitere kleine Mengen an Betäubungsmitteln mit sich führte. Jetzt ist ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet worden.