Vor zehn Jahren hat der Bergmannsverein „Glück Auf 1866 Oberes Eistal“ kurz vor der Auflösung gestanden. Jetzt aber haben die Eisenberger Bergleute und ihre Freunde große Pläne.

Albert Boßmann steht künftig an der Spitze des Bergmannsvereins „Glück Auf 1866 Oberes Eistal“. Damit löst Boßmann den bisherigen Vorsitzenden Hans Trudrung ab, der aus gesundheitlichen Gründen nach zehn Jahren nicht mehr für dieses Amt kandidierte. Der frühere Bergmann gehört jedoch als stellvertretender Vorsitzender weiterhin dem Vorstand an.

Zufrieden äußerte sich Trudrung über den Ausgang der Wahl, denn dadurch könne der Verein weiter existieren. Hauptziel sei, wie gehabt, die Tradition des Tonbergbaus im Eisenberger Becken zu bewahren und sie an künftige Generationen weiterzugeben, sagt Albert Boßmann. Dies werde insbesondere durch mehrere ausgebildete Gästeführer möglich, die dem Verein beigetreten sind. Denn, ergänzt Trudrung, die „alten Bergleute, die noch selbst unter Tage waren, sterben mit der Zeit aus“.

Wissen darf nicht verlorengehen

Damit das Wissen über die Arbeit und das Brauchtum vor einigen Jahrzehnten nicht verlorengeht, treffen sich seit einiger Zeit ehemalige Bergleute und Gästeführer zum Stammtisch – jeweils am letzten Freitag im Monat um 19 Uhr im Nebenzimmer der „Jahnstube“. Neben den Erzählungen aus früheren Zeiten komme die Geselligkeit nicht zu kurz, so die beiden Vorsitzenden. Dazu gehören unter anderem das jährliche Grillfest, die Besichtigung von Besuchsbergwerken und Spaziergänge im Bereich der Erdekaut. Höhepunkt der Veranstaltungen sei immer die Barbarafeier am 4. Dezember.

Für kommendes Jahr strebt der Vorstand eine Erhöhung der Mitgliederzahl an: von 86 auf mindestens 100. Vor zehn Jahren habe der Verein kurz vor der Auflösung gestanden, erinnert sich Trudrung. Nur durch eine Satzungsänderung sei dieser Schritt abgewendet worden. Durften bis zu dem Zeitpunkt nur ehemalige Bergleute im Vorstand vertreten sein, kann seither jedes Vereinsmitglied in das Gremium gewählt werden. Gegründet wurde der Bergmannsverein im Februar 1966 mit zunächst 100 Bergleuten. Damals waren noch rund 450 aktive Bergleute beschäftigt. In relativ kurzer Zeit stieg die Mitgliederzahl auf 276 und 20 Fördermitglieder. Der Verein ist Mitglied in der Union der europäischen Berg-, Hütten- und Knappenvereine.

Vorstand

Vorsitzender: Albert Boßmann; stellvertretender Vorsitzender: Hans Trudrung; Kassenwartin: Aline Stabel; Schriftführer: Bodo Peisch; Beisitzer: Philipp Krauß, Rudolf Kirch, Heinz Johmann, Michael Trudrung; Kassenprüfer: Wolfgang Reibe und Hermann Setzer.