Nächste Woche reisen wir auf unserer Sommertour in die Vergangenheit. Richarda Eich vom Altertumsverein führt die Leserinnen und Leser durch das Museum im Alten Rathaus. Hier gibt es seit einigen Wochen eine überarbeitete Dauerausstellung mit interessanten Exponaten.

Im Mai dieses Jahres freuten sich die Mitglieder des Altertumsvereins Grünstadt-Leiningerland. Da bekamen sie aus Speyer einige Exponate zurück, die bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges noch in Grünstadt waren. Damals wurden sie zur Sicherung vor den Bombenangriffen ins Historische Museum der Pfalz gebracht. Erst 75 Jahre später kann man die historischen Gegenstände und Gemälde wieder im Alten Rathaus bestaunen.

Richarda Eich vom Altertumsverein wird deshalb am Donnerstag, 4. August, auf unserer RHEINPFALZ-Sommertour eine exklusive Führung anbieten. Bis zu 20 Leserinnen und Leser können dabei sein.

Zunächst wird Eich vor dem Museum ein paar Worte zum Gebäude selbst sagen. Das Haus wurde um 1600 erbaut und diente bis 1944 als Rathaus der Stadt Grünstadt. Es beherbergte Polizei und Feuerwehr und sogar ein kleines Gefängnis gab es. Dort, wo jetzt der historische Ratssaal ist, war zudem früher eine kleine Markthalle. Man geht davon aus, dass das Alte Rathaus einmal eine große Außentreppe gehabt haben muss. Was eine alte Grabplatte an der Martinskirche damit zu tun hat, verrät Eich in ihrer Führung.

Im Inneren des Museums gibt es dann viele Exponate zur Geschichte Grünstadts und des Leiningerlandes. Das erste Obergeschoss ist chronologisch geordnet. Es beginnt mit Jahrtausende alten Faustkeilen und Gefäßen aus der Römerzeit, etwa eine Riesenamphore aus dem ersten Jahrhundert nach Christus, die nun wieder aus Speyer nach Grünstadt kam.

Auch aus der Zeit der Merowinger und der Franken gibt es zahlreiche Exponate, die man in Gräbern gefunden hat. Darunter sind etwa Schwerter, Haarspangen und andere Grabbeigaben. Bei der Erweiterung des Friedhofs im Jahr 1903 entdeckte man eine fränkische Bügelfibel, die sehr gut erhalten und im Museum ausgestellt ist. Unter anderem aus der Zeit der Bauernkriege gibt es Kugeln zu sehen, es werden aus verschiedenen Epochen auch Münzen, Becher und Kunstwerke ausgestellt.

Das zweite Obergeschoss beschäftigt sich mit der Industriegeschichte. Hier sind zahlreiche Produkte der Steingutfabrik (1801–1980) ausgestellt: von Frankenthaler Porzellan bis hin zu bemaltem Geschirr im Bauhaus-Design. Auch eine Ecke mit Exponaten zur Jost-Brauerei haben die Mitglieder des Altertumsvereins in diesem Stockwerk eingerichtet. Interessant ist auch die alte Geldtruhe der Stadtverwaltung aus dem 18. Jahrhundert, deren Inhalt durch einen komplizierten Schließmechanismus geschützt wurde.

Verbunden werden die Stockwerke des Museums durch ein Treppenhaus, das ebenfalls Ausstellungsraum ist. Hier gibt es unter anderem einen kunstvoll ausgearbeiteten Stammbaum der Leininger Grafen zu sehen. Auch viele Stadt- und Dorfansichten aus dem Leiningerland sind hier ausgestellt.

Zu den neuen Exponaten gehören nicht nur die, die aus Speyer kamen. Auch drei neue Gemälde aus der Malerdynastie Schlesinger können nun im Museum betrachtet werden. Außerdem ist nun auch das Relief eines Menschen mit Federkopfschmuck und Ohrring zu sehen, das einst am Gasthaus „Zum Mohren“ hing.

Wer bei der Sommertour am Donnerstag, 4. August, 18 Uhr, im Museum dabei sein möchte, schreibt bis Montag, 10 Uhr, eine E-Mail an sommertour-gru@rheinpfalz.de. Wer einen Platz bekommen hat, wird von uns benachrichtigt. Es gilt für alle Teilnehmenden Maskenpflicht.