Eine Kulisse von außergewöhnlicher Schönheit, das antike Theater von Taormina auf Sizilien, hat der Geiger David Garrett für seinen Konzertfilm „Iconic Tour“ ausgewählt, der in dieser Woche in den deutschen Kinos läuft – am Sonntag, 25. Februar, um 17.45 Uhr auch in der „Filmwelt“ in Grünstadt. Mit dem majestätischen Ätna als Hintergrund verspricht er in Erinnerung an Geigenvirtuosen wie Jascha Heifetz, Fritz Kreisler oder Yehudi Menuhin mitreißende Zugaben-Stücke und Miniaturen in neuen Arrangements. An seiner Seite wirken der Tenor Matteo Bocelli, der Gitarrist und Arrangeur Franck van der Heijden, der Bassist Rogier van Wegberg sowie das „Orchestra del Teatro di Messina“ unter Leitung von Gianna Fratta mit. Karten (19,50 Euro) an der Kinokasse oder unter www.filmwelt-gruenstadt.de.