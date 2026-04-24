Kurze Wege zur letzten Ruhe: Das muslimische Feld liegt nahe der Moschee und bietet Platz für 40 Tote. Doch das ist nicht die einzige Neuerung auf dem Eisenberger Friedhof.

Die Stadt Eisenberg rüstet in Sachen Friedhof auf und ergänzt das Gelände um zwei neue Grabfelder – eines für Urnen und eines für muslimische Verstorbene. Nach einem halben Jahr Bauzeit werden die neuen Bereiche am Samstag feierlich eingeweiht. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 330.000 Euro, wobei das Land die Häfte übernommen hat.

Man wolle durch diese Maßnahme ein Zeichen setzen und natürlich auch Geld in die Kasse spülen, sagt Sissi Lattauer (SPD), die als Erste Beigeordnete der Stadt Eisenberg für Friedhöfe zuständig ist. Zum einen wolle man mit der Zeit gehen und den veränderten Bestattungswünschen der Bürger Rechnung tragen, vor allem vor dem Hintergrund des neuen Bestattungsgesetzes, das etwa Beisetzungen im eigenen Garten oder in Flüssen möglich macht, und der zunehmenden Beliebtheit von Waldbestattungen.

Zum anderen wolle man den zahlreichen Eisenberger Muslimen und ihrer Religion Respekt zollen. „Sie wohnen hier, sie arbeiten hier und ihre Kinder wachsen hier auf“, sagt Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG). „Deshalb ist es selbstverständlich, dass sie auch hier beerdigt werden.“

Kurze Wege

Bisher sei es gängige Praxis, dass die Leichname von Muslimen aus Stadt und Verbandsgemeinde von den Angehörigen zurück in die alte Heimat gebracht werden, um sie dort nach islamischem Ritus zu bestatten, weiß Sissi Lattauer. Zumindest sei das bei den Strenggläubigen der Fall. Das sei nun aber nicht mehr nötig. Das neue Grabfeld bietet Platz für 40 Verstorbene. Es zeigt nach Osten in Richtung Mekka. Die Stadt in Saudi-Arabien ist der Geburtsort des Propheten Mohammed und die heiligste Stadt des Islams.

Bei der Ausmessung habe der Imam der benachbarten Ditib-Gemeinde unterstützt. „Er kam mehrmals am Tag und hat geschaut, wie die Sonne steht, damit auch alles stimmt“, sagt Peter Funck. Das Grabfeld befindet sich im hinteren Teil des Eisenberger Friedhofs, der über einen Weg von der benachbarten Moschee gut zu erreichen ist. „Die Verstorbenen werden in der Moschee gewaschen und im Sarg mit dem Auto zum Friedhof gefahren“, sagt Sissi Lattauer. Im Eingangsbereich des neuen Teilstücks gibt es einen Steintisch, die sogenannte Musallā. Diese wird für rituelle Handlungen und die Verabschiedung des Verstorbenen genutzt.

Im Islam ist die Tuchbestattung üblich. Die Verstorbenen werden zwar im geschlossenen Sarg zum Friedhof transportiert, jedoch ohne Sarg beerdigt. Seit das neue Bestattungsgesetz in Kraft ist, können übrigens auch Nicht-Muslime eine Tuchbestattung vornehmen lassen. Das neue muslimische Grabfeld steht also prinzipiell jedem, der eine solche Bestattungsform wünscht, zur Verfügung.

Mehr Auswahl

Auch wer eine Urnenbestattung wünscht, hat nun mehr Optionen auf dem Eisenberger Friedhof. Natürlich sei diese Bestattungsart auch schon vorher möglich gewesen, sagen die Stadtoberhäupter. Zumal sie immer beliebter werde. Die Entwicklung spiegelt sich in den Zahlen des vergangenen Jahres: Rund 80 Prozent der Bestattungen in Eisenberg entfallen auf Urnen, nur etwa 20 Prozent auf Erdbestattungen. Damit setzt sich der Trend zur Feuerbestattung fort. Künftig kann können die Bürger wählen, ob die Urne unter einem Baum, in einer Stele oder in einem gärtnerbetreuten Urnengrab untergebracht werden soll.

Die Einweihung

Die offizielle feierliche Einweihung findet am Samstag, 25. April, um 11 Uhr statt. Jeder kann daran teilnehmen, eine Anmeldung ist nicht nötig. Gestaltet wird die Zeremonie von Vertretern der evangelischen, katholischen und muslimischen Gemeinden.