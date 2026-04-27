Wie ein Kurzurlaub in der Toskana: Die Kirchheimer Weinwanderung hat am Wochenende viele begeisterte Besucher angezogen. Wer völlig überrascht war von der Resonanz.

Am Sonntag ist das Zelt am ersten Stand der fünf Kilometer langen Weinwanderung „Rund um den Steinacker“ in Kirchheim durchgehend gut besetzt. Laut Laura, der Tochter des Inhabers, sind Riesling- und Weißherbstschorle am gefragtesten. Irgendwoher erschallt das „Palzlied“ der Anonyme Giddarischde.

Petra Bickhardt und Günter Herok aus Rödermark in Hessen, die das Event bislang nicht kannten, sitzen an einem Tisch zwischen den Rebzeilen und sind voll des Lobes. Schöner könne man es gar nicht haben, finden sie. Sigrun Feierabend aus Kleinkarlbach freut sich jedes Jahr über gute Unterhaltung bei herrlichem Weitblick. Der Ramser Ralf Latrell hebt das „Toskana-Ambiente“ hervor. Dasselbe hört man von vier Lauterern, die ebenfalls „immer da“ seien: Wenige Minuten über die Autobahn – da brauche man nicht in die Toskana zu reisen.

Schlosshof erstmals dabei

Der Eisenberger Klaus Klomann sitzt im Schatten einer großen Kastanie und meint: „Es ist einfach schön hier und nicht so überlaufen.“ Es sei aber jedes Jahr ein bisschen mehr los, bilanziert Eismann Angelo de Zordo aus Grünstadt. Heiko Spieß von der Kirchheimer Weinwelt, die die Wanderung organisiert, zeigt sich auch sehr zufrieden: „Es ist ein bisschen besser als 2025.“ Insgesamt nehme der Zuspruch kontinuierlich zu.

Genuss zwischen den Rebzeilen, von links: Carmen und Ralf Schneider, Sigrun Feierabend, Günter Hero und Petra Bickhardt. Foto: Anja Benndorf Angenehmer Schatten an der Kastanie am Stand bei der Kirchheimer Weinwanderung vom Betrieb Kohl-Spieß. Foto: Anja Benndorf An offenen Flammen wird der Feuerlachs beim Weingut Ellbrück gegart. Foto: Anja Benndorf Andrang bei Christian Bogenweiser (links), wo es nicht nur Flammkuchen gibt. Foto: Anja Benndorf Blick über die Wingerte auf Bissersheim. Foto: Anja Benndorf Lange Schlangen am Stand der Weingüter Kolb und Heil. Foto: Anja Benndorf In Grüppchen geht es von Stand zu Stand. Foto: Anja Benndorf Akkordeonspieler am Wegesrand hofft auf Münzen. Foto: Anja Benndorf Ständig Betrieb im Zelt von Winzer Jörg Mühlmichel. Foto: Anja Benndorf Gut frequentiert ist der Stand des Schlosshofs von Markus Mühlmichel. Foto: Anja Benndorf Wunderbare Aussicht auf das Weindorf Kirchheim. Foto: Anja Benndorf Fröhliche Gruppe aus Kaiserslautern. Foto: Anja Benndorf Überall ist ein bisschen Geduld gefragt. Foto: Anja Benndorf Gemütlich chillen in der Sonne. Foto: Anja Benndorf Die Schirme spenden Schatten. Foto: Anja Benndorf Unterhaltung mit herrlichem Weitblick. Foto: Anja Benndorf Ziemlicher Andrang überall. Foto: Anja Benndorf „Rund um den Steinacker“ ist viel los. Foto: Anja Benndorf Foto 1 von 18

Erstmals nimmt der Schlosshof mit seinen biologisch erzeugten und veganen Produkten an der 2016 ins Leben gerufenen Veranstaltung teil. Prozentfreie Weine sucht man am Stand vergeblich. „Wir probieren gerade ein neues Verfahren aus, leider sind wir zum Termin nicht fertig geworden“, erläutert Markus Mühlmichel, der den Winzerbetrieb mit seiner Frau Simone und Sohn Maurice führt.

Am Wagen der Firma Phil O Food aus Nürnberg, die ihr Debüt bei diesem Event feiert, sind bereits vier der fünf Gerichte ausverkauft. „Der Samstag war mega. Wir haben nicht mit so einem Andrang gerechnet“, sagt Inhaberin Jezz Drechsel. Sie hat sich mit dem Truck mit handgemachten philippinischen Speisen einen Traum erfüllt. Ihr Ehemann Johannes versichert: „Nächstes Jahr bringen wir viel mehr Essen mit.“