Sich engagieren, um das Grundgesetz zu feiern: Diesem Aufruf des Bundespräsidenten sind in Grünstadt 75 Menschen gefolgt. Warum sie ihre Zeit opferten.

An der Waldkita im Stadtpark von Grünstadt werden in der prallen Sonne Backsteine aufeinandergesetzt. Die kleine Mauer um eine kreisrunde Bodenplatte, die der Bauhof gegossen hat, soll etwa 30 Zentimeter hoch werden. Erzieherin Lena Ruf freut sich auf die Fertigstellung der Feuerstelle. „So haben wir im Winter eine Wärmequelle und können mal etwas kochen“, sagt die 41-Jährige zum Arbeitseinsatz am ersten bundesweiten Ehrentag. Den hat Bundespräsident zum 77. Jahrestag der Verkündigung der deutschen Verfassung ausgerufen.

„Miteinander statt gegeneinander“

Im Grünstadter Stadtpark machen 75 Freiwillige mit. Unter ihnen: Frieder Steinmetz (14). Er wirke auch im Jugendbeirat der Stadt mit, erzählt er und streicht Mörtel auf eine Steinreihe. „Das macht schon Spaß und hinterher bin ich stolz, dass ich helfen konnte“, sagt Frieder. Markus Walz leitet ihn ein bisschen an, ebenso wie die kleine Lotte (sechs). Immer wieder wird die Wasserwaage aufgelegt. „Ich hab daheim eine Sandsteinmauer gebaut und mir einiges angeeignet“, erläutert der dreifache Vater, bevor er frisches Wasser holt. Der 36-Jährige findet es toll, dass sich so viele junge Menschen beteiligen.

Neue Unterkunft im Stadtpark: Freiwillige bauen ein Insektenhotel. Foto: Anja Benndorf Befreit die Sommerfesthalle von Schmierereien: Regina Meyer von der Stadtverwaltung. Foto: Anja Benndorf Sammelt Müll: Volker Ertel. Foto: Anja Benndorf Bemalen Zaunlatten: Freiwillige wie Luis und seine Mutter Jana Vesper beim Ehrentag. Foto: Anja Benndorf An der Waldkita: Kinder und Erwachsene bemalen Zaunlatten. Foto: Anja Benndorf Nun wird es gestrichen: Das Dach fürs Insektenhotel ist zusammengebaut. Foto: Anja Benndorf Aus Euro-Paletten: Freiwillige bauen ein Insektenhotel. Foto: Anja Benndorf Beim Ehrentag: Freiwillige im Stadtpark. Foto: Anja Benndorf Bauen eine Feuerstelle: Freiwillige beim Ehrentag. Foto: Anja Benndorf Beim Feuerstellen-Bau (von links): Lena Ruf, Frieder Steinmetz und Markus Walz. Foto: Anja Benndorf Kümmern sich um die Latten am Zaun: Erwachsene und Kinder beim Ehrentag. Foto: Anja Benndorf Engagiert sich beim Ehrentag: Beate Czodrowski. Foto: Anja Benndorf Foto 1 von 12

Jana Vesper lobt die Idee „miteinander etwas zu tun anstatt gegeneinander“. Mit wenigen Mitteln ließe sich so vieles erreichen. Da sie nicht nur drei Kinder und drei Hunde habe, sondern auch noch voll berufstätig sei, bleibe ihr sonst leider keine Zeit für ehrenamtliche Tätigkeiten, meint die 47-Jährige, bis sie lachend feststellt: „Ach, ich bin ja im Elternbeirat tätig!“ Ihr Sohn Luis (fünf) schwingt derweil einen Pinsel und trägt in Streifen gelbe Farbe auf eine Zaunlatte auf. „Dazu nehme ich noch grün“, verrät er. Vivian Heim, stellvertretende Leiterin der Kita Pfalzkitz, freut sich über rund 30 Helfer. Insgesamt seien 75 gekommen.

Insektenhotel aus Euro-Paletten

Laut der Beigeordneten Natascha Bechert (FWG) ist das die Auftaktveranstaltung für Aktionen im Stadtpark. Zusammen mit Jessica Pöllath aus der Bauabteilung habe sie sich vorgenommen, die grüne Lunge der Stadt wieder attraktiver zu machen. Beim Ehrentag seien auch ihre Kinder dabei. Am Rand der großen Wiese läuft eine Gruppe mit Müllsäcken und Greifern entlang. Auch Volker Ertel sammelt Abfall. „Wenn wir nichts tun, wird mit uns getan“, sagt der 60-Jährige, der sich unentgeltlich als Rikscha-Pilot in Worms engagiert. Derweil nimmt am ehemaligen Kneippbecken ein 0,80 mal 1,20 Meter großes Insektenhotel aus Euro-Paletten Form an.

„Die Teile hat der Bauhof vorbereitet, der Rest war hart improvisiert“, meint schmunzelnd Dirk Demmerle, der in seiner Freizeit auch VfR-Fußballtrainer ist. Friedel Schindler und Helmut Pfeiffer diskutieren, wie das Dach befestigt werden sollte. Dieses wird ein paar Meter weiter gerade gestrichen. „Seit ich in Rente bin, schaue ich, wo ich mich einbringen kann“, erklärt Thomas Loerke (71). Bei der Montage des Dachs hat auch der 84-jährige Adolf Wolf mit angepackt. „Meinen 80. Geburtstag hab ich in der Sommerhalle gefeiert“, erzählt er.

Dort rücken Beate Czodrowski und Regina Meyer den letzten Resten von Graffiti mit einem Spezialreiniger zu Leibe. Die Außenwand habe man abgeflext. Pfeiffer findet: „Eigentlich müssten die Sprayer zu dieser Arbeit verdonnert werden.“