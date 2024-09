Die „Flotte Emma“ auf der gekochten „Blauen St. Galler“, die „Madeira“ im Sack und in der Pappschale Pommes frites mit Chili Cheese Bowl: Am Samstag ist in Grünstadt zum 27. Mal die Kartoffel gefeiert worden. Parallel zum diesmal sehr spät terminierten Grumbeertag des Wirtschaftsforums Innenstadt fand auf dem Carrières-sur-Seine-Platz das zehnte Wochenmarktfest statt. Das bedeutete: Essen an jeder Ecke, viel Musik – und das alles bei strahlendem Sonnenschein. Wo besonders viel Andrang herrschte, wie Restaurants ihre Speisekarten anpassten und warum ein paar Anbieter diesmal wegblieben: zum ausführlichen Artikel mit Bildergalerie geht es hier.