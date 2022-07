Mehrere Personen haben sich Sonntagnacht in Sausenheim an Verkehrsschildern zu schaffen gemacht und diese beschädigt. Nachdem die Polizisten eigenen Angaben zufolge von einem Zeugen darüber informiert worden waren und gegen 2 Uhr in Sausenheim eintrafen, trafen sie in der Nähe des Tatorts noch zwei Personen an. Eine Person hielt ein Blinklicht in der Hand, das zuvor von einer Warnbake abgerissen worden war. Gegen beide wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls und Sachbeschädigung eingeleitet. Einer der beiden beleidigte die Beamten, so dass er zusätzlich mit einem Verfahren wegen Beleidigung zu rechnen hat.