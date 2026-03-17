Anlässlich der Landtagswahl findet am Donnerstag, 19. März, im Leininger-Gymnasium (LG) in Grünstadt eine gemeinsame Aktion der Schule in Kooperation mit der Integrierten Gesamtschule (IGS) statt. Beide Schulen veranstalten an diesem Tag die Juniorwahl, bei der die Schüler von der neunten bis zur 12. Klasse ihre Stimmen abgeben dürfen, wie der zuständige Lehrer Ingo Hammann mitteilt. Dabei bekommen die Schülerinnen und Schüler eigene Wahlbenachrichtigungen, Wählerverzeichnisse werden erstellt und im Wahllokal erfolgt schließlich unter realen Bedingungen die Stimmabgabe. Die Ergebnisse werden nach der Wahl veröffentlicht. Außerdem werden die Bilder der Fotoaktion „Demokratie Akzeptanz Vielfalt“ ausgestellt und sollen auch bis zur Landtagswahl am Sonntag zu sehen sein.