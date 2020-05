Gleich zwei Männer, die sich nach dem Konsum von Drogen ans Steuer gesetzt hatten, sind am Samstag bei Polizeikontrollen in Grünstadt aufgefallen. Gegen 18.40 Uhr haben Beamte bei einem Opel-Fahrer in der Schlachthofstraße drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein anschließender Test verlief laut Polizei positiv auf Tetrahydrocannabinol (THC), ein Wirkstoff von Hasch, und Amphetamin. Dem 27-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Auch wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde präventiv sichergestellt. Um kurz vor Mitternacht ist ein gleichaltriger Eisenberger in der Uhlandstraße in eine Verkehrskontrolle geraten. Auch bei ihm erkannten die Beamten den Gebrauch von Betäubungsmitteln. Bei einem Test wurden THC, Amphetamin und Kokain nachgewiesen. Auch diesem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Er musste sich Blut und den Führerscheinabnehmen lassen.