Mit einem Alkoholgehalt von 1,1 Promille im Blut ist in der Nacht auf Sonntag in Grünstadt ein Autofahrer unterwegs gewesen. Morgens um 3.30 Uhr geriet der 38-Jährige dann in der Mörikestraße in eine Verkehrskontrolle. Währenddessen stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,1 Promille. Weiterhin konnte ermittelt werden, dass der Pkw-Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins ist, da ihm dieser bereits entzogen wurde. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Schlüssel für seinen Audi wurden sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Weiterhin wird gegen den Kfz-Halter ein Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Führerschein eingeleitet.