Alkoholisiert am Steuer ist am Montag gegen 21.25 Uhr ein 58-Jähriger aus dem Rhein-Neckar-Kreis in der Bitzenstraße in Grünstadt bei einer Verkehrskontrolle erwischt worden. Die Beamten hatten Alkoholgeruch bei dem Hyundaifahrer festgestellt und ließen ihn pusten. Der Test ergab knapp 0,7 Promille. Eine Blutprobe auf der Dienststelle bestätigte den Verdacht einer Ordnungswidrigkeit, wie die Polizei berichtet. Dem 58-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwarten nun ein Verfahren mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie Punkte beim Kraftfahrtbundesamt.