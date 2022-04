Eine musikalische Zeitreise zurück in die 1970er Jahre haben die Besucher des Kulturwercks im Evangelischen Gemeindehaus in Eisenberg am Samstag erlebt. Die Band „ABBA Review“ präsentierte in einem zweieinhalbstündigen Programm viele Highlights aus dem Katalog der legendären schwedischen Pop-Gruppe.

Es war unschwer zu erkennen, dass das Publikum vornehmlich aus ABBA-Fans bestand. Eigentlich hätte man sich die Bestuhlung sparen können, denn sobald es auf der Bühne abging, standen alle, klatschten und sangen textsicher die Songs der Band mit. Die vier Künstler Linda Lingstedt (als Agnetha), Isabell Blassen (Anni-Frid), Thorsten Mahnke (Benny) und Steve Stevens (Björn) verkörperten sehr authentisch ihre schwedischen Vorbilder. Vor allem die Gesangsstimmen der beiden Frauen waren beeindruckend präzise aufeinander abgestimmt. Musikalisch wurde das Quartett durch Konrad Adler am Schlagzeug und von Cecil Drackett am Bass unterstützt. Trotz des schlichten Bühnenbildes waren einige Hingucker auszumachen. An der Decke und am Boden drehten sich sogenannte Disco-Kugeln. Sie wurden bunt angestrahlt, überall im Saal sah man kleine Lichter an der Decke, die wie Sterne aussahen. Und: Was wäre ABBA ohne die schillernden Kostüme? Die Sängerinnen wechselten bei fast jedem zweiten Song das Outfit. Zum Ende des Konzertes präsentierte das Quartett auch einen der aktuellen Titel: „ I Still have Faith In You“. Natürlich gab´s noch einige Zugaben obendrauf. Trotzdem waren einige der Fans traurig. Sie vermissten den Song „Thank You For The Music“. Ihre Freude über das schöne Konzert konnte dieses „Versäumnis“ aber nicht trüben. Sie summten den Titel beim Hinausgehen einfach selbst.hde