Mitte März, also zu Beginn der Corona-Pandemie, hat sich Rosemarie Engel mit dem Virus infiziert. Nicht im Skiurlaub in Südtirol, sondern bei einem Seminar in Nordtirol. Mit der Quarantäne daheim in der Pfalz verbindet die 81-Jährige sogar positive Erinnerungen.

„Ich bin vielleicht ein bisschen selbst schuld, man muss ja als 81-jährige Frau nicht mehr durch die Weltgeschichte reisen und an irgendwelchen Seminaren teilnehmen“, meint Rosemarie Engel mit einem strahlenden Lächeln. Sie sitzt im heimischen Garten und vermittelt nicht den Eindruck, dass sie die Entscheidung im Nachhinein bereut oder dass irgendetwas dagegen spräche, diese 81-jährige Frau noch durch besagte Weltgeschichte reisen zu lassen.

Engel kommt sehr lebhaft herüber und hat viele Interessen – unter anderem engagiert sie sich in einer freichristlichen Kirche. Über die Erfahrungen der vergangenen Monate berichtet sie ganz gelassen. Gebraucht hätte sie die auf ihre alten Tage nicht mehr unbedingt, sagt sie, aber letztlich kann sie der Sache sogar ein paar positive Aspekte abgewinnen. „Ich habe zum Beispiel gemerkt, wie groß der Zusammenhalt in der Nachbarschaft hier ist und was für eine Bereicherung er darstellt“, meint sie.

Als es losging, war „die Welt noch in Ordnung“

Doch erzählen wir die Geschichte von vorn: Im Jahr 2017 ist Rosemarie Engel von Bissersheim nach Heßheim umgezogen, wo sie seither zusammen mit ihrer Schwester und ihrer Nichte sowie deren Ehemännern in zwei Reihenhäusern mit Gartenparadies lebt. Der Kontakt ist eng und so verwundert es nicht, dass die 81-Jährige von ihrer Nichte eingeladen wurde, gemeinsam mit ihr ein christliches Lebensseminar in Nordtirol zu besuchen.

Die Reise ging am Sonntag, 8. März , los. „Da war die Welt noch in Ordnung“, erinnert sich Engel schmunzelnd. Corona sei zwar schon ein Thema gewesen, von einer Pandemie war aber noch nicht die Rede. Es gab einige Fälle in Südtirol, an ihrem Reiseziel in Nordtirol aber nicht. Also setzten sich Engel und ihre Nichte ins Auto und düsten los. Mit dabei: zwei junge Frauen aus der Region, von denen eine recht erschöpft wirkte. Auf Corona schob das aber niemand.

Nach dem Seminar ging es in Quarantäne

„Die beiden waren bei den Weinbergnächten in Bad Dürkheim, die an dem Wochenende stattfanden, und wir dachten, dass sie einfach noch ein bisschen erschöpft vom Feiern sind“, berichtet Engel. Allerdings sei es der einen mit der Zeit nicht gerade besser gegangen. 40 bis 50 Menschen waren laut der Heßheimerin beim Seminar. Danach habe es einige Infizierte aus dem Teilnehmerkreis gegeben. Woher das Virus kam, konnte nicht geklärt werden, aber der Gedanke, dass der Ursprung im Landkreis Bad Dürkheim lag, scheint im Nachhinein nicht ganz abwegig.

Engel wurde jedenfalls schon kurz nach ihrer Heimkehr vom Gesundheitsamt des Landkreises kontaktiert und informiert, dass sie eine Kontaktperson ersten Grades sei. Sie musste sofort in Quarantäne gehen, denn es hatte sich herausgestellt, dass die beiden jungen Frauen aus ihrer Fahrgemeinschaft das Virus in sich trugen. Für Engels Familie kam die Nachricht zu spät: Die hatte sich nämlich gleich am Abend der Rückkehr in einem größeren Kreis getroffen – mit Kaffee und Kuchen und Umarmungen und Küsschen zu Begrüßung, so wie man es eben macht, wenn man sich keiner Gefahr versieht.

Fünf von acht Verwandten positiv getestet

„Wir sind bei dem Treffen acht Personen gewesen“, berichtet Engel. Alle ließen sich umgehend testen, sechs in Mannheim, zwei in Worms, weil es das Zentrum in Grünstadt noch nicht gab und die schnellsten Termine dort zu haben waren. Die Ergebnisse fielen recht ernüchternd aus: Von den acht Gästen der Kaffeegesellschaft waren fünf infiziert. „Ich weiß noch, dass ich mich damals gewundert habe, wie schnell das geht“, sagt die 81-Jährige. „Wir haben ja nur anderthalb Stunden zusammengesessen und das hat schon gereicht.“

Obwohl sie mit über 60 Jahren und einer Herzinsuffizienz gleich zu zwei verschiedenen Risikogruppen gehört, machte sich die Heßheimerin keine Sorgen. „Ich bin jemand, der immer darauf vertraut, dass alles gut wird“, meint sie. So war es dann auch: Ein bisschen Husten hatte die Seniorin, fühlte sich müde und antriebslos, entwickelte sonst aber keine Symptome. Etwas anders war es bei ihrer Schwester und der Nichte, die einen Verlust ihres Geruchs- und Geschmackssinns feststellten.

Nachbarn haben sofort ihre Hilfe angeboten

Insgesamt kam die Familie jedoch glimpflich durch die Krise. Rosemarie Engel hat sogar einige gute Erinnerungen: „Die Nachbarn haben sich alle bei uns gemeldet und gefragt, ob sie irgendwie helfen können. Sie haben uns zum Beispiel Lebensmittel vor die Haustür gestellt“, berichtet die Heßheimerin. „Das habe ich damals als sehr positiv und ermutigend empfunden.“ Als sie wieder aus dem Haus durfte, hatte Engel auch nie das Gefühl, von anderen gemieden zu werden, und dumme Sprüche hat ihr gegenüber niemand gemacht.

Das Ende der Quarantäne gestaltete sich für die 81-Jährige überraschend unspektakulär: Es gab keinen erneuten Test und kein Abschlussgespräch oder etwas Vergleichbares, sie durfte sich sozusagen einfach selbst wieder in die Freiheit entlassen. „Zwischendurch habe ich drei-, viermal mit dem Gesundheitsamt telefoniert, aber ich hatte das Gefühl, dass die da auch sehr viel um die Ohren haben“, berichtet sie. Dennoch habe sie täglich Fieber messen und ein Tagebuch führen sollen.

Walken geht wieder, Kaffee gibts nur im Freien

Das alles ist nun schon wieder eine ganze Weile vorbei und außer einer Phase um Ostern herum, in der sie sich noch einmal sehr schlapp fühlte, scheint die Sache für Engel komplett ausgestanden. Ihr Hausarzt habe ihr kürzlich bestätigt, dass sie Antikörper in sich trage, erzählt sie – aber auch gleich davor gewarnt, dass aktuell niemand wisse, wie schnell sich die wieder abbauen. „Ich bleibe vorsichtig und halte mich an die Hygieneregeln“, betont sie.

Engel bedauert ein wenig, dass ihre Freizeitgestaltung wegen der Pandemie noch eingeschränkt ist – zum Beispiel keine Pilates-Kurse stattfinden. Seit Kurzem geht sie aber wieder mit einer Bekannten Walken und wenn das Wetter schön ist und man im Freien sitzen kann, lädt sie auch Freunde zum Kaffeetrinken ein. An Runden in ihren vier Wänden traut sie sich – auch aus Rücksicht auf andere – momentan noch nicht heran. Aber als jemand, der positiv denkt, weiß sie: Auch das wird irgendwann wieder möglich sein.