Eine im Bereich In der Haarschnur liegende Person ist der Polizei am Donnerstag gegen 15.45 Uhr gemeldet worden. Vor Ort trafen die Beamten nach eigenen Angaben tatsächlich auf einen 41-Jährigen, der zugab, mit seinem Fahrrad gefahren und gestürzt zu sein. Verletzt war er nicht, roch aber deutlich nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 2,66 Promille, weshalb gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet wurde.