Weil sie bei einer Verkehrskontrolle Alkoholgeruch bemerkten, unterzogen Polizisten am Montagabend gegen 21.50 Uhr einen Autofahrer in der Straße Im Finkenschalag einem Alkoholtest. Dieser ergab einen Wert von 2,6 Promille. Wie die Beamten mitteilten, wurde dem Mann anschließend eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr in einem Strafverfahren verantworten.