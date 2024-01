Unter Alkoholeinfluss hat ein junger Mann am Wochenende in Kerzenheim einen Unfall gebaut. Nach Angaben der Polizei fuhr der 21-Jährige am Samstagvormittag mit einem PKW durch den Ort. In der Ebertsheimer Straße kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten Anzeichen für eine Fahruntüchtigkeit feststellen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Außerdem ergaben sich Hinweise für Drogenkonsum. Dem Fahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte weiterhin festgestellt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den Unfallverursacher wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. rhp/bfi