Mit einem Picknick in Weiß in der Neugasse und der Inthronisierung der neuen Miss Käskuche hat Kindenheim den Höhepunkt seiner Kerwe am Sonntag gefeiert. Laut Bürgermeister Albrecht Wiegner (FWG) hatten sich rund 180 Personen zum gemeinsamen Verzehren mitgebrachter Speisen an der langen, hübsch dekorierten Tafel angemeldet – deutlich weniger als zum Diner in Weiß, das 2017 anlässlich des Dorfjubiläums erstmals veranstaltet wurde. Der Ortschef freute sich dennoch über „die gute Resonanz“. Gefreut hat sich auch die Pfälzische Weinkönigin Saskia Teucke aus Weisenheim am Sand: „Das ist seit dem 3. Oktober 2020 erst mein dritter Termin.“ Umringt von Kerweborsch hat die Miss Käskuche 2019 Emely Barth (links), die wegen Corona zwei Jahre die Krone trug, das Zepter an Mira Christmann übergeben. Die 17-jährige Schülerin der IGS Eisenberg mochte keine Antrittsrede halten, strahlte aber mit der Sonne um die Wette. Das Amt gibt es seit 1976.