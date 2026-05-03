Gefällte Bäume, große Löcher in der Erde: Das Projekt in der Virchowstraße in Eisenberg fällt auf. Dahinter steckt eine Idee, die für mehr Sicherheit sorgen soll.

Bei jedem Wolkenbruch hat die Zentrale der AOK Rheinland-Pfalz/ Saarland in Eisenberg ein Problem: Das Wasser staut sich, erreicht auf der Fahrbahn schnell Knöchelhöhe und schießt dann hinunter auf das tiefer gelegene Parkdeck der Krankenkasse. Ursprünglich hatte ein Graben neben der Virchowstraße solche Folgen mal abgemildert. Aber seitdem dort überall Parkplätze angelegt sind, ist der Graben größtenteils verschwunden. Außerdem nehmen die Unwetter an Heftigkeit zu, wie Förster Fabian Keck erklärt. Der Leiter des Reviers Stumpfwald, zu dem neben Hettenleidelheim auch Eisenberg gehört, hat deshalb zusammen mit Eisenbergs Stadtbürgermeister Peter Funck ( FWG) überlegt, was zu tun ist.

Die Idee: ein einfaches Regenrückhaltebecken. „Mir war es neben dem Hochwasserschutz und dem Ableiten des Oberflächenwassers von der Straße wichtig, im Wald mehr Feuchtigkeit zu halten und ein Biotop anzulegen“, sagt Keck. Im von Trockenheit geplagten Forst soll die Artenvielfalt gefördert werden. Gegenüber der AOK wurde ein Loch gebuddelt, das rund 30.000 Liter an Niederschlägen aufnehmen kann. Es ist über ein Rohr mit einem offenen Graben verbunden, der weiter nördlich entlang der Straße verläuft. Über diesen Graben fließt das Wasser bis zum Speicherbecken unterhalb der Hütte des Pfälzerwaldvereins am Schwefelbrunnen. Diese Regenrückhalteanlage ist laut Keck etwa doppelt so groß wie die in der Virchowstraße. Was dort nicht mehr gehalten werden kann, fließt in die Kanalisation, sofern es nicht versickert.

Es bleibt immer Wasser im Becken

Das erwähnte Rohr am nördlichen Rand des neuen Beckens ist bewusst nicht bodennah installiert, sondern deutlich höher. So bleibt immer Wasser in der Mulde stehen, das nur verdunsten kann. „Das Versiegen ist hier kaum möglich, denn der Klebsand weist eine geringe Durchlässigkeit auf“, so der 36-Jährige. Als die RHEINPFALZ vor Ort ist, dürfte das Nass bis zu 60 Zentimeter tief gewesen sein. „An einigen Stellen ist es nicht so tief, wir haben Verlandungszonen und Steinhaufen, beispielsweise um den Einlass des Rohres herum“, erläutert Keck. So haben sich jede Menge Domizile für verschiedene Kleinlebewesen ergeben.

Gegenüber der AOK-Zentrale in Eisenberg ist ein Regenrückhaltebecken light angelegt worden. Foto: Anja Benndorf

Damit der Kettenbagger, der im März anrückte, Platz hatte, sind rund um das Becken vis à vis der AOK einige Buchen gefällt sowie Sträucher und Bäume auf Stock gesetzt, also radikal abgeschnitten worden, darunter Weiden, früh blühende Traubenkirschen, Liguster, Weißdorn und Faulbaum. Letzterer sei unter anderem Wirtspflanze für Zitronenfalter-Raupen.

„Mini-Canyon“ als weiterer Vorfluter

Etwa 100 Meter vor der Speichermulde hat der Revierleiter eine Art „Mini-Canyon“ mit bis zu vier Meter hohen Steilwänden schaffen lassen. „Wir haben versucht, unter die Klebsandschicht zu kommen, wo Materialien mit höherer Versickerungsfähigkeit lagern“, so Keck. Dort soll der erste Schwung Hochwasser schon mal gehalten werden und möglichst viel des wertvollen Nass der Vegetation und der Tierwelt im Wald zugutekommen.

Zur Absicherung des „Canyons“ muss noch ein Geländer gebaut werden. „Das werden wir aus Douglasienholz in Eigenleistung machen“, kündigt der Förster einen weiteren Arbeitseinsatz an. Für die Schlucht und das Regenrückhaltebecken light, für dessen Planung kein Ingenieur beauftragt wurde, hat der Forst nach Auskunft von Keck circa 5000 Euro investiert. Allerdings müssten das Verlegen des Rohres, das teilweise 2,50 Meter unter der Erdoberfläche verläuft, und der Grünschnitt noch dazugerechnet werden.