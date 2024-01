Wahlurnen mit weniger als 50 Stimmzetteln durften bei der Bundestagswahl 2021 nicht separat ausgezählt werden. Für die Europawahl im Juni gilt auch eine Mindestanzahl. Briefwahlergebnisse werden separat ausgezählt.

Die Mindestanzahl für Urnenwahlzettel sollte helfen, das Wahlgeheimnis zu wahren: Je weniger Stimmen abgegeben werden, desto eher können diese Personen zugeordnet werden. Manche Orte schlossen sich im Sommer 2021 zu einem Wahlbezirk zusammen, andere einigten sich auf das Modell „reisende Urne“. Dabei wurde festgelegt, in welchem Nachbarort ausgezählt würde, sofern keine 50 Wahlzettel in der Urne landen.

Bei der Europawahl wird es zu einer vergleichbaren Situation kommen, so der stellvertretende Landeswahlleiter Stephan Danzer. Bei der zeitgleich zur Kommunalwahl stattfindenden Abstimmung sind mindestens 30 Stimmzettel pro Urne nötig. Da mehr Menschen die Briefwahl nutzen, landen weniger Zettel in der Urne. Das ist bei den Landtags- oder Kommunalwahlen weniger relevant: Die Briefwahlzettel werden zum Auszählen in die Gemeinde gebracht. Bei Bundestags- und Europawahl wird ein separates Briefwahlergebnis für die VG festgestellt.

Kleine Orte hatten kritisiert, dass es kein separates Ergebnis mehr für die Gemeinden gebe, wenn zwei Urnen gemeinsam ausgezählt würden. Auch für größere Gemeinden gilt, dass das ortsgenaue Ergebnis bei hoher Briefwahlbeteiligung verzerrt werden kann: Die Wahlforschung hat gezeigt, dass Wähler bestimmter Parteien sich für Brief- beziehungsweise Urnenwahl entscheiden. Die AfD hat Stimmung gegen die Briefwahl gemacht, ein Narrativ des möglichen Wahlbetrugs geschwungen.

Mehrere Gemeinden schlossen sich einer Resolution an. Darin wurde gefordert, Urnen- und Briefwahlzettel gemeinsam auszuzählen. Die aktuelle Regelung führe zu einer verzerrten Darstellung der Wahlergebnisse in kleinen Orten, die in den Ruf geraten, „Hochburg einer Partei zu sein, deren Anhänger die Briefwahl mehrheitlich ablehnt. Eine Änderung der bundesweiten Regelung gab es nicht. „Auf der Ebene der Verbandsgemeinden beziehungsweise verbandsfreien Gemeinden kann es hingegen zu einem Gesamtergebnis kommen“, so das Büro des Landeswahlleiters.