Die Bundesliga-Kunstturner wollen mehr Sicherheit bei der Kaderplanung. Ein Baustein soll der Hohenloher Mike Hindermann sein. Doch der hat erst einmal mit seinem Bein zu kämpfen.

Für Grünstadt war es das versöhnliche Ende einer turbulenten Saison, für Mike Hindermann ein Schicksalsschlag: Beim letzten Wettkampf der Saison traf die TSG-Riege auswärts auf die KTV Hohenlohe. Hindermann war da noch Teil des Hohenloher Teams, das sein Großvater Frieder Hindermann 1972 mitgegründet hatte.

Bei seiner Abschlussbahn am Boden war es passiert: Mike Hindermann stürzte, verletzte sich am Syndesmoseband. „Ich habe es sogar gehört, wie es leicht geschnalzt hat“, erzählte er am Samstag beim Auftakttraining in Grünstadt. Er habe geahnt, dass etwas nicht stimme, konnte aber weiter laufen. Sein Trainer in Landshut habe ihn dann an einen Orthopäden vermittelt, eine Woche später kam er auf den OP-Tisch. „Da hatte ich echt Glück“, so Hindermann.

Seine erste große Verletzung habe der 27-Jährige mittlerweile gut überstanden, sagt er. Mittlerweile spüre er auch keine Schmerzen mehr. Nur der Muskelaufbau ziehe sich noch etwas hin. Zweimal die Woche geht Hindermann zur Reha. Dort macht er vor allem Stabilisationsübungen. Bis zur Bundesligasaison im September will er wieder fit werden, schon jetzt könne er einzelne Übungen an den Geräten turnen.

Anfänge im Hohenlohekreis

Aufgewachsen ist Hindermann im Hohenlohekreis. Sein Nachname ist dort keinesfalls unbekannt: Sein Großvater war Turner, sein Vater, sein Onkel. Mit 15 ging es für ihn nach Stuttgart ins Sportinternat. Dort betrieb er Kunstturnen auf Hochleistungsniveau, Wettkämpfe absolvierte er weiter für Hohenlohe.

Nach dem Abitur turnte Hindermann drei Jahre lang für die KTG Heidelberg. Eine sehr prägende Zeit, wie er erzählt: „Wir sind aus eigener Kraft in die Erste Bundesliga aufgestiegen.“

Nach der Heidelberger Zeit ging es wieder in die Heimat zur KTV Hohenlohe. Dritte Bundesliga. „Ich wollte auch dort antreten, wo ich trainiere“, sagt er. Er wurde zum Leistungsträger der Mannschaft, holte in der letzten Saison fast die Hälfte aller Score-Punkte der KTV. Die Leistung der Mannschaft, die es schaffte, in die Zweite Bundesliga aufzusteigen, hing von ihm ab. Nicht einfach für Hindermann. Und dann stieg sein Team auch noch wieder in die Dritte Liga ab.

Der 27-Jährige suchte sich eine neue Herausforderung. Und Grünstadt einen neuen Turner. Und so kam es, dass TSG-Manager Steffen Fröhlich noch am Abend des Wettkampfes auf Hindermann zuging. Direkt festlegen wollte er sich nicht. Doch dann sagte er zu. „Eine Truppe, die ein ähnliches Niveau hat, motiviert mich nochmal mehr“, so Hindermann.

Steckenpferd Sprung

So bekommt Grünstadt nun einen vielseitig einsetzbaren Athleten, dessen Steckenpferd der Sprung ist. Hindermann springt einen Kasamatsu mit ganzer Schraube, in der Zweiten Bundesliga sieht man so etwas nicht oft. „Wenn ich den hinstelle – was eigentlich fast immer vorkommt – hole ich immer Punkte“, sagt Hindermann selbstbewusst. Bereits in seiner Jugend wurde er Deutscher Meister im Sprung.

Am liebsten turnt er am Reck – diese Leidenschaft teilt er mit vielen Kunstturnern. „Das Gefühl ist am genialsten“, sagt er. Und das Pauschenpferd mag er auch. Es sei zwar vom Trainingsaufwand am härtesten, zahle sich aber durch ein gutes Gefühl aus, wenn man es beherrsche.

Wenn Hindermann nicht gerade turnt, hat er viel mit Autos zu tun. Der 27-Jährige hat zunächst Fahrzeugtechnik studiert. Nach einer dreimonatigen Reise mit seiner Freundin durch Mittelamerika fing er eine duale Weiterbildung zum Fahrzeuginnenraumentwickler an. Er arbeitet bei einer Firma, die Innenausstattung für Premiumfahrzeuge herstellt. Zusammen mit seiner Freundin wohnt Hindermann in Landshut.

Dort hat er auch Anschluss zu anderen Turnern gefunden. In der Stadt gebe es ein neues Turnzentrum. Dieses sei zwar vor allem auf Breitensport ausgelegt, „aber zum Trainieren reicht’s“. Neben dem Fakt, dass das Zentrum ganz neu ist, gefalle ihm auch, dass ein paar andere Bundesliga-Turner ebenfalls dort trainieren. Hindermann: „Es ist immer gut, wenn man ein kleines Trainingsteam hat.“

Im aktuellen Jahr will sich der Kunstturner vor allem auf die Bundesliga-Saison mit Grünstadt konzentrieren. „Ich wurde so gut aufgenommen und fühle mich jetzt schon wohl“, sagt er. Zwei der Turner kenne er bereits von früher: Lasse Gauch und Justus Fröhlich. Beim Ziel für die Saison schließt er sich seinen neuen Mannschaftskameraden an: „Wir wollen die Saison in der oberen Tabellenhälfte abschließen.