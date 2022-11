„Die Elexiere des Teufels“ – das klingt nach rabenschwarzer geheimnisvoller Spannung. Es ist der Titel eines Werks von E.T.A. Hoffmann und des Programms, mit dem das Midnight Story Orchestra auf Einladung des Eisenberger Kulturvereins neuer landweg zu erleben sein wird. Das Nürnberger Ensemble, das 2008 von dem Gitarristen und Komponisten Andreas Wiersich gegründet wurde, beschert dem Roman am heutigen Samstag ab 20 Uhr im Theater Blaues Haus in Bolanden-Weierhof seine Bühnenpremiere. Erzählt wird darin von dem jungen und begabten Mönch Medardus, der im Bamberger Kapuzinerkloster zum erfolgreichen Kanzelprediger aufsteigt. Als ihm eines Tages auch die Sorge für die seltsame Reliquienkammer übertragen wird, erfährt er von einer rätselhaften Flasche, die dort gehütet wird. Der geheimnisvolle Inhalt wurde der Legende nach vom Teufel selbst gebraut. Es gibt noch Karten zu 18 Euro (ermäßigt 13 Euro) an der Abendkasse.