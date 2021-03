Michael Reinhardt zieht sich aus dem Stadtrat zurück. Der Grünstadter CDU-Politiker gibt sein Amt aus beruflichen Gründen auf.Michael Reinhardt war zwölf Jahre lang im Rat, sieben Jahre war er Vorsitzender der CDU-Fraktion. Vor einiger Zeit hat er einen neuen Job in der Bauabteilung bei der Stadtverwaltung Frankenthal angenommen und muss beruflich an vielen Sitzungen teilnehmen. Oft waren die Sitzungstermine zeitgleich mit denen in Grünstadt, mitunter kam er auf vier Sitzungen in einer Woche, erzählt der Diplom-Ingenieur (Architektur) gegenüber der RHEINPFALZ. Job und Ehrenamt zeitlich unter einen Hut zu bringen, sei nicht mehr möglich.

Reinhardt sagte, die Ratsarbeit und die Zusammenarbeit mit den Kollegen habe ihm viel Spaß gemacht, aber das Berufliche gehe letztlich vor. „Es war ein längeres Ringen“, beschreibt er den Entscheidungsprozess. Reinhardt dankte allen, mit denen er in den vergangenen Jahren im Ehrenamt Kontakt hatte, für die gedeihliche Zusammenarbeit. Christoph Spies bedankte sich im Namen der SPD-Fraktion für die gute Zusammenarbeit, Alise Höhn für die FDP, Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) schloss sich dem Dank an.

Das Amt des CDU-Fraktionsvorsitzenden übernimmt Mimmo Scarmato, der Reinhardt im Herbst 2020 auch als CDU-Vorsitzender folgte. August Nahstoll rückt in die CDU-Fraktion im Rat nach.