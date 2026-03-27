Fast zehn Jahre nach #MeToo zeigt eine Umfrage: Auch die Weinbranche ist betroffen von Sexismus. Junge Frauen berichten von schlimmen Situationen – ein Verein greift ein.

Es ist fast zehn Jahre her, als der Hashtag Me Too zu einer Bewegung wurde und viele Frauen ihre Erfahrungen rund um sexuelle Belästigung teilten. Anlass waren Dutzende Vorwürfe gegen den Hollywood-Mogul Harvey Weinstein. Der Verein Vinissima, Netzwerk für Frauen in der Weinbranche, hat vor zwei Jahren eine Umfrage unter den Mitgliedern gestartet, um zu erfahren, ob es dieses Thema auch in seinem Bereich gibt. 200 der 700 Mitglieder und Interessentinnen haben mitgemacht – und das Ergebnis gibt eine klare Antwort, klärt Christine Meister-Mathieu, Sprecherin des Vereins, auf. „Auffällig war: Je jünger die Frauen, desto schwerer wiegt das Thema“, sagt sie. Auch bei den Weinhoheiten komme es immer wieder auf. Kurzum: Die Lage sei vergleichbar mit anderen Branchen.

Existenzängste lassen Frauen schweigen

Und die Folgen seien gravierend, wie Meister-Mathieu ergänzt: Manche Frauen vermeiden es, Termine allein zu übernehmen, was karriereschädlich sein kann. Gab es Vorfälle, beeinflussten die sogar berufliche Entscheidungen – und Vorfälle fanden offenbar einige statt, wie die teilnehmenden Frauen angaben. „Wir wollen den Fokus stärker auf das Thema richten“, sagt Meister-Mathieu und fügt an: „Ziel ist, dass die Weinbrache zu einem besseren Arbeitsort wird.“ Denn nicht nur, dass übergriffiges Verhalten der Vergangenheit angehören soll – aufgrund verschiedener Ängste werde es oft immer noch verschwiegen.

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Karolin Gaul führt mit ihrer Schwester Dorothee das gleichnamige Weingut in Sausenheim. Beide Frauen stiegen mit Anfang 20 nach dem Tod ihres Vaters ein. Sie erinnert sich an manche unangenehme Begegnung. „Bei der Einführung in den Schlepper haben die Leute schon geguckt“, erzählt sie und ergänzt: „Ein Fahrer hat meine Schwester mal fürs Staplerfahren gelobt. Das wäre nicht passiert, wenn sie ein Mann wäre.“

Bedauert wegen Töchtern

Mit zunehmendem Alter seien die beiden Frauen ernster genommen worden und auch gesellschaftlich mache sich Veränderung bemerkbar. Es gebe deutlich mehr Frauen in der Branche, auch viele Männer verhielten sich inzwischen wertschätzender. „Aber damals, als wir auf die Welt gekommen sind, wurde mein Vater bedauert, weil wir zwei Töchter waren“, so Gaul, die selbst später Weingräfin wurde. In dieser Zeit habe sie zwar keine Übergriffe erlebt, aber mitbekommen, dass es die durchaus bei anderen gab.

Es geht um Kompetenz: Davon ist Weingräfin Madeleine I. überzeugt. Foto: Anja Benndorf

Ähnliches berichtet Madeleine Heitz, amtierende Weingräfin im Leiningerland. Sie lobt, dass Weinhoheiten mit ihrem Selbstbewusstsein und ihrem Können überzeugen, nicht mehr nur mit ihrem Aussehen. Inzwischen gebe es deutlich mehr Winzerinnen, die sich einen Namen machen. Die Branche sei auf einem guten Weg. Was die Sausenheimerin aber auch erlebt ist, dass Frauen sich mehr beweisen und sich andere Weinhoheiten sexistische Sprüche gefallen lassen müssen. „Die Männer merken dann aber, dass ein Konter kommt“, sagt sie, betont aber, dass das ein gesellschaftliches Thema sei, nicht nur in Weinbranche. Sie fordert: „Weinerzeugerinnen sollten ganz selbstverständlich als gleichberechtigte Expertinnen gelten – ihr Geschlecht darf dabei keine Rolle spielen.“

Haltung des Betriebs ist entscheidend

Silke Schäfer ist Winzerin. Sie führt mit ihrem Mann, ihrem Schwager und dessen Frau das Weingut Sonnenhof in Bockenheim. Ihre Aufgaben – darunter Staplerfahren, Etikettieren – seien nicht typisch für eine Frau, aber so funktioniere eben der Betrieb: Jeder mache, was ihm liege, man ergänzt sich. Die körperlichen Unterschiede zwischen den Geschlechtern ließen sich nicht leugnen, aber darüber hinaus stehe der Charakter im Vordergrund, nicht die Biologie. Mit fünf weiteren Frauen hat sie Anfang der 2000er-Jahre ihre Ausbildung in Baden gemacht, stieg kurz nach der Hochzeit in den Betrieb ihres Mannes ein. Der sei modern – ein wichtiger Faktor. Denn Schäfer spricht auch von Weingütern mit althergebrachter Einstellung. Dort sei es bis heute nicht denkbar, dass eine Frau ans Steuer kommt. Aber deshalb sieht sie es als Frage der Zeit, bis sich das Problem löst: „Entweder gehen die Betriebe kaputt oder schaffen den Generationenwechsel.“

Silke Schäfer ist Winzerin – hatte bisher aber selten Situationen, in denen ihr die Kompetenz aberkannt wurde. Foto: Mareike Keiper

Quereinsteigerin ist auch Katja Neiß. Sie wechselte von der Werbeagentur in den Betrieb ihres Mannes in Kindenheim, als das erste Kind unterwegs war, und arbeitet seitdem im Büro. Ihr Betrieb achte auf Gleichstellung. So gibt’s nicht nur einen Kellermeister, sondern auch eine Kellermeisterin, und den Außenvertrieb leitet ebenfalls eine Frau. Neiß gibt aber zu, bei Bewerbungsgesprächen auf die körperliche Konstitution zu achten: „Wir schauen, ob die Frau ein Fass heben kann.“ Sie selbst erlebe kaum noch unangenehme Situationen, schreibt das allerdings ihrem Alter und ihrem Selbstbewusstsein zu.

Unangenehme Situationen in jüngeren Jahren

Früher habe sie durchaus unangenehme Begegnungen gehabt. So sei sie beispielsweise bei einer Moderation in Hamburg von einer Gruppe Männer vorgeführt worden. Oder sie sei unangenehm lange von Männern umarmt worden, was ihr in Erinnerung geblieben ist. „Es gibt das Thema und es wichtig, darauf hinzuweisen“, sagt sie. Gerade jüngere Frauen, die womöglich noch unsicher sind, bräuchten Unterstützung. In dem Zusammenhang verweist sie auf Netzwerke wie Vinissima, die als Ansprechpartner dienen. Ihre Sausenheimer Kollegin Gaul wendet sich an die Männer. Von ihnen erwartet sie Solidarität: „Sie müssten öfter den Mund aufmachen.“

Termin

Vinissima hat entschieden, sich regelmäßig mit dem Thema zu beschäftigen. Ein Termin der Reihe, „#MeToo & die Weinhoheiten“, findet am 8. April ab 19.30 Uhr online statt. Anmeldungen sind möglich unter www.vinissima-ev.de.