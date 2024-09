Ein Jugendlicher ist am Asselheimer Bahnhof offenbar mit einem Messer bedroht und beraubt worden. Laut Polizei hat der 15-Jährige den Ermittlern berichtet: Ein Mann habe am vergangenen Montag gegen 7 Uhr von ihm Geld verlangt und dabei die Stichwaffe gezückt. Der Teenager hat ihm den Angaben zufolge einen kleinen Betrag gegeben, ist dann – ebenso wie der Täter – in den Zug in Richtung Eisenberg gestiegen. Zur Tatzeit sei nur ein weiterer Mann am Asselheimer Bahnsteig gewesen, der nun als Zeuge infrage kommen könnte. Den Täter hat der 15-Jährige so beschrieben: 20 bis 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, dünn, mit dunkelblondem Vollbart. Sein blondes und kurz geschnittenes Haupthaar war seitlich gescheitelt. Er trug weiße Schuhe, blaue Jeans, einen rot-orangenen Pullover und eine dunkelbraune Jacke. Hinweise an die Polizeiinspektion Grünstadt, Telefon 06359 93120, E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.