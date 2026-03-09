In den vergangenen Monaten war es still geworden um die Mertesheimer Graugans, die voriges Jahr für Schlagzeilen bei uns gesorgt hatte. Doch nun gab es eine Warnung.

Die Gans war schon im Januar als Einzelgänger mitten im Dorf unterwegs, obwohl Wildgänse normalerweise in Scharen fliegen. Offensichtlich wollte die Wildgans lieber Zugezogener statt Zugvogel sein und war ins kleine Mertesheim ein-, statt ins große – und wärmere – Afrika mitgezogen.

Und dann – als ob das gans-untypische Single-Dasein und Heimattreue nicht außergewöhnlich genug gewesen wären – ist die Graugans im Sommer eine flotte Dreier-Beziehung mit zwei Artgenossen in den Eisbach-Auen eingegangen. So eine Ménage à trois soll im Gänse-Tierreich ja durchaus mal vorkommen, sagen Federvieh-Experten. Wie dem auch sei, die Mertesheimer hatten sich nicht an dem flotten Gänse-Dreier gestört und die Gänse nicht an den Mertesheimern. So war’s zumindest voriges Jahr.

Geschlecht der Gans unbekannt

Es schien zunächst auch schiedlich-friedlich weiterzugehen. Mertesheims Ortsbürgermeister Kurt Waßner erblickte die Graugans Ende des vorigen Jahres im Eisbach. Da hat sie ruhig und wieder allein ihre Bahnen in dem kalten Bächlein geschwommen, während sich ihre Artgenossen lieber den Berzel in südlicheren Gefilden aufgewärmt haben. Diese mit Foto dokumentierte Sichtung im Dezember beweist: Die Graugans ist über Winter wieder im Eistal rund um Mertesheim geblieben. Warum? Es bleibt wohl ein Rätsel.

Wissenschaftler vermuten zwar, dass der Klimawandel und damit verbundene mildere Winter die Ursache für das Sesshaftwerden einiger Wildgänse sind. Ganz genau weiß man’s aber nicht. Übrigens ist bislang ebenso wenig bekannt, ob es sich bei dem Mertesheimer Neubürger um ein weibliches oder ein männliches Exemplar handelt. Das hat einen guten Grund: Aufgrund der großen Ähnlichkeit der beiden Geschlechter müsste man genauer nachschauen. Aber soooo nah traut sich dann doch niemand an die Graugans heran: Vorne zu füttern ist halt doch etwas anderes als hinten den Berzel hochheben. So schnell wird auch künftig keiner eine Geschlechtsbestimmung bei der Wildgans wagen – erst recht nicht nach einer aktuellen Warnung auf Facebook. „Achtung, in Mertesheim ist eine Gans, die auf durchfahrende Autos losgeht“, warnt eine Mitbürgerin in der Gruppe „Grünstadt und drumrum“. Gewarnt wird nicht vor einer weißen Hausgans, sondern vor unserer braunen Graugans. Und die ist ausschließlich auf Mertesheims Ortsstraßen und nicht auf der Landesstraße unterwegs: Dort haben die täglich über 10.000 Fahrzeuge ja mit ganz anderen Schikanen zu kämpfen…

Kein Gelege weit und breit

Innerorts kann in Mertesheim von Straßenkämpfen jedoch keine Rede sein. So hat nicht nur der Autor selbst bei seinen fünf gans-nahen Begegnungen keine aggressive, sondern – als Fußgänger und Radfahrer – eine zutrauliche Graugans erlebt. Ebenso erging (und ergeht) es auch dem 84-jährigen Ur-Mertesheimer Willi Scholl, der jeden Tag per pedes seine Runde durchs Dorf macht. Er hat nur – und das mehrfach – beobachtet, dass die Gans schön auf die Seite watschelt, wenn ein Auto kommt. Auch der täglich in Mertesheim Pakete und Briefe austragende Postbote hat selbst noch keine negativen Erfahrungen mit dem Federvieh gemacht: Weder zu Fuß noch mit dem Postauto gab es Probleme. Der Mensch mit dem gelben Auto und das Tier mit dem braunen Gefieder halten halt automatisch Abstand. Sicher ist sicher.

Denn dass die Graugans auch mit ausgebreiteten Flügeln fauchen kann, hat der Briefträger unlängst beobachtet. Da war der Gans ein Fahrzeug offensichtlich zu nah auf die Pelle, also Gänsehaut, gerückt. Der sonst in der Natur übliche Grund für eine Gänse-Attacke kann ausgeschlossen werden: Es gibt nirgends ein Gelege, das zu verteidigen wäre. Außerdem ist von den – in V-Formation mit den anderen Wildgänsen weggezogenen – Partnern weit und breit noch nichts zu sehen. Ob die als sehr treue Partner bekannten Gänse bald wieder in Mertesheim einfliegen? Eins scheint jedenfalls klar: So richtig ruhig wird’s um die Mertesheimer Wildgans auch künftig nicht. Warten wir’s ab – und halten Abstand.