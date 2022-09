Am Donnerstag gegen 14.45 Uhr hat sich laut Polizei auf einem Parkplatz in der Kirchheimer Straße in Grünstadt ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger ereignet. Die 60-jährige Fahrerin eines Mercedes übersah demnach beim Rückwärtsausparken aus einer Parklücke einen hinter ihr querenden Mann. Der 89-Jährige kam daraufhin zu Fall und erlitt eine leichte Platzwunde am Hinterkopf. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.