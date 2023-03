Bei einem Unfall in Hettenleidelheim sind laut Polizei am Dienstag zwei Mercedes-Autos miteinander kollidiert. Der Fahrer des einen wollte vom Schulwiesengraben nach links in die Hauptstraße einbiegen. Hierbei nahm er dem anderen Beteiligten – er kam von rechts – die Vorfahrt. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 3200 Euro.