Der TC Hettenleidelheim schreibt Geschichte. Die Herren 40 schaffen in der Hallenrunde schier Unglaubliches: den Aufstieg in die Pfalzliga.

Ein leises „Plopp“, dann brandet Jubel auf. In der Eisenberger Tennishalle knallen die Sektkorken, während sich die Spieler des TC Blau-Weiß Hettenleidelheim, der eine Abteilung des VfR Hettenleidelheim ist, in die Arme fallen. Die Herren 40 haben es geschafft – und das auf ungewöhnliche Weise. Ohne selbst noch einmal auf den Platz zu müssen, sichern sie sich mit einer perfekten Bilanz von 10:0 Punkten aus fünf Spielen die Meisterschaft in der A-Klasse Pfalz.

Es ist eine Szene, die man so nicht oft erlebt: Während die Mannschaft auf ihr letztes Spiel vorbereitet ist, kommt die Nachricht vom Nichtantritt des ärgsten Verfolgers TC BW Maxdorf. Personelle Probleme machen das entscheidende Duell unmöglich – und ebnen den Weg für den Titelgewinn der Blau-Weißen. „Wir sind nicht mit der Absicht gestartet, unbedingt aufzusteigen. Aber wir haben die Spiele souverän bestritten und sind jetzt natürlich überglücklich“, sagt Mannschaftskapitän Matthias Merz.

Derbys, Dominanz, Teamgeist

Der Grundstein für die Meisterschaft wurde früh gelegt. Gleich zu Saisonbeginn setzte das Team mit zwei klaren Derbysiegen ein Ausrufezeichen: ein 5:1 gegen Weisenheim und ein 6:0 gegen Dirmstein. Auch wenn es beim 4:2 gegen Kandel enger zuging, blieb Hettenleidelheim stets auf Kurs. Mit einem weiteren überzeugenden 5:1-Erfolg gegen Ludwigshafen machten die Herren 40 ihre makellose Bilanz perfekt.

„Wir haben alle super Leistungen gebracht und hatten einen starken Teamgeist“, betont Merz. Gemeinsam mit Lars Clever, Matthias Hauss, Philipp Graf und Christian Kern bildete er das Gerüst der Meistermannschaft. „Auch unsere Ersatzspieler haben einen großen Anteil am Erfolg.“

Aufstieg und neue Ziele

Der Lohn für die tollen Leistungen und Mühen im Training : In der kommenden Hallenrunde 2026/27 schlagen die Hettenleidelheimer in der Pfalzliga, der höchsten Spielklasse in der Pfalz, auf. Die Zielsetzung bleibt dabei bodenständig: „In erster Linie wollen wir die Klasse halten“, so Merz.

Doch die Erfolgsgeschichte endet nicht bei den Herren 40. Auch das Männer-Team sowie die Herren 30 – in Spielgemeinschaft mit Göllheim – durften jubeln. Beide Mannschaften schafften den Aufstieg von der B- in die A-Klasse und unterstreichen die starke Entwicklung des Vereins.

Von Reiner Bohlander

Hettenleidelheim/ Eisenberg. Ein leises „Plopp“, dann brandet Jubel auf. In der Eisenberger Tennishalle knallen die Sektkorken, während sich die Spieler des TC Blau-Weiß Hettenleidelheim, der eine Abteilung des VfR Hettenleidelheim ist, in die Arme fallen. Die Herren 40 haben es geschafft – und das auf ungewöhnliche Weise. Ohne selbst noch einmal auf den Platz zu müssen, sichern sie sich mit einer perfekten Bilanz von 10:0 Punkten aus fünf Spielen die Meisterschaft in der A-Klasse Pfalz.

Es ist eine Szene, die man so nicht oft erlebt: Während die Mannschaft auf ihr letztes Spiel vorbereitet ist, kommt die Nachricht vom Nichtantritt des ärgsten Verfolgers TC BW Maxdorf. Personelle Probleme machen das entscheidende Duell unmöglich – und ebnen den Weg für den Titelgewinn der Blau-Weißen. „Wir sind nicht mit der Absicht gestartet, unbedingt aufzusteigen. Aber wir haben die Spiele souverän bestritten und sind jetzt natürlich überglücklich“, sagt Mannschaftskapitän Matthias Merz.

Derbys, Dominanz, TeamgeistDer Grundstein für die Meisterschaft wurde früh gelegt. Gleich zu Saisonbeginn setzte das Team mit zwei klaren Derbysiegen ein Ausrufezeichen: ein 5:1 gegen Weisenheim und ein 6:0 gegen Dirmstein. Auch wenn es beim 4:2 gegen Kandel enger zuging, blieb Hettenleidelheim stets auf Kurs. Mit einem weiteren überzeugenden 5:1-Erfolg gegen Ludwigshafen machten die Herren 40 ihre makellose Bilanz perfekt.

„Wir haben alle super Leistungen gebracht und hatten einen starken Teamgeist“, betont Merz. Gemeinsam mit Lars Clever, Matthias Hauss, Philipp Graf und Christian Kern bildete er das Gerüst der Meistermannschaft. „Auch unsere Ersatzspieler haben einen großen Anteil am Erfolg.“

Aufstieg und neue ZieleDer Lohn für die tollen Leistungen und Mühen im Training : In der kommenden Hallenrunde 2026/27 schlagen die Hettenleidelheimer in der Pfalzliga, der höchsten Spielklasse in der Pfalz, auf. Die Zielsetzung bleibt dabei bodenständig: „In erster Linie wollen wir die Klasse halten“, so Merz.

Doch die Erfolgsgeschichte endet nicht bei den Herren 40. Auch das Männer-Team sowie die Herren 30 – in Spielgemeinschaft mit Göllheim – durften jubeln. Beide Mannschaften schafften den Aufstieg von der B- in die A-Klasse und unterstreichen die starke Entwicklung des Vereins.

Viel Zeit zum Feiern bleibt allerdings nicht. Bereits am 2. Mai startet die Sommer-Medenrunde. Dann gehen die Blau-Weißen als SG Hettenleidelheim/Göllheim an den Start – mit klaren Ambitionen: Auch auf Sand soll ein Platz unter den Top drei belegt werden.

Was bleibt, ist das Bild eines Vereins, der zusammengewachsen ist. Spieler aus Eisenberg, Hettenleidelheim und der Region formen ein Team, das nicht nur sportlich überzeugt, sondern auch menschlich harmoniert. Und so klingt der Jubel in der Eisenberger Halle noch lange nach – als Symbol für eine Saison, die man so schnell nicht vergessen wird.

Verein im Aufwind

Viel Zeit zum Feiern bleibt allerdings nicht. Bereits am 2. Mai startet die Sommer-Medenrunde. Dann gehen die Blau-Weißen als SG Hettenleidelheim/Göllheim an den Start – mit klaren Ambitionen: Auch auf Sand soll ein Platz unter den Top drei belegt werden.

Was bleibt, ist das Bild eines Vereins, der zusammengewachsen ist. Spieler aus Eisenberg, Hettenleidelheim und der Region formen ein Team, das nicht nur sportlich überzeugt, sondern auch menschlich harmoniert. Und so klingt der Jubel in der Eisenberger Halle noch lange nach – als Symbol für eine Saison, die man so schnell nicht vergessen wird.