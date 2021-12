Die Eisenberger haben sich in den vergangenen Tagen ausgesprochen impffreudig gezeigt. Sowohl die ersten Eisenberger Impftage als auch die Impfbus-Aktion der Landesregierung waren ein voller Erfolg. In Zahlen sieht das dann so aus: 2616 Menschen konnten in den vergangenen Tagen – ohne vorherige Anmeldung – geimpft werden. Nicht mit eingerechnet sind die Impfungen, die im Dezember natürlich auch bei Arztpraxen und Unternehmen durchgeführt wurden.

Von diesen 2616 Impfungen nahm das Impfbus-Team am Dienstag 821 vor, den Rest stemmte die Mannschaft der Eisenberger Impftage. Die Zahlen, sie sind auch eine Bestätigung für Eisenbergs Bürgermeister Bernd Frey (SPD), der augenscheinlich Recht damit hatte, das Impf-Thema vor Ort anzupacken. Mit dem Team um den Arzt Karl Barwich und die Eisenberger Feuerwehr hat er auch die richtigen Mitstreiter gefunden. Die hatten ihre erste Bewährungsprobe, als 225 Feuerwehrleute, Erzieherinnen, Lehrer und Mitarbeiter der Verbandsgemeinde geimpft wurden. Sie haben sie bestanden.

Mit ihrer Aktion stießen Barwich und die Verbandsgemeinde aber auch auf großes Interesse der Bevölkerung. Gerade an den letzten beiden Tagen nahm das Ganze nochmal Fahrt auf, viele fragten nach der Boosterimpfung nach drei Monaten – und bekamen sie. Die Notwendigkeit, schnell zu handeln, sie wird offenbar immer mehr erkannt. Das Beispiel Eisenberg sollte auch für andere Kommunen als Vorbild dienen.