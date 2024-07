Blut spenden – das kann im Ernstfall Leben retten. Täglich werden laut Information des Deutschen Roten Kreuzes 14.000 Blutspenden in Deutschland benötigt: für die Akuthilfe bei Unfällen, Krebspatienten, bei Operationen oder auch für Menschen mit Immunkrankheiten. Zur Blutspende im Eisenberger Thomas-Morus-Haus kamen am Dienstag rund 70 Personen. Wir wollten wissen, was die Spender antreibt.

Es ist ein Kommen und Gehen an diesem frühen Mittwochabend im Eisenberger Thomas-Morus-Haus. Während einige vor der Anmeldung warten, zunächst Formalitäten klären,