Typische Crosslaufbedingungen mit kalter Nebelnässe und aufgeweichtem Wiesenboden erwartete fünf Nachwuchssportler der TSG Eisenberg bei ihrem Start im Wiesbadener Schlosspark.

Unbeeindruckt von den äußeren Gegebenheiten zeigte sich vor allem Leon Schmidt, der in der Altersklasse M12 antrat. Das Mehrkampftalent überraschte auf der hügeligen 2050- Meter-Strecke alle und gewann mit deutlichem Vorsprung das Rennen in 8:08 Minuten.

Ein Novum gab es für alle anderen Läufer der Blau-Weißen mit ausschließlich sechsten Plätzen. Den stärksten Eindruck hinterließ dabei Amelie Hebestreit, die in der Altersklasse W12 mit ihrer Zeit von 8:54 Minuten und nur knappem Rückstand zur Spitze überzeugte. Cedrik Höbel schaffte 9:03 Minuten in der Altersklasse M12. Kai Baumbauer, der in der Altersklasse M13 nach 9:06 Minuten in das Ziel kam und Tim Kammerer, in der Altersklksse M11 mit 4:08 Minuten über 1050 Meter, rundeten das positive Gesamtergebnis ab.