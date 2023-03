Im Zeitraum von Freitag, 17.30 Uhr, bis Samstag, 8.15 Uhr haben sich bislang Unbekannte Zutritt zu einem Sanitätshaus in der Karl-Henschel-Straße in Grünstadt verschafft. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter eine Eingangstür auf der Rückseite des Gebäudes aufgehebelt. Nach dem Eindringen in das Haus wurden mehrere Türen aufgebrochen. Es ist ein Bargeldbetrag in niedrigerer vierstelliger Höhe entwendet worden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt zu melden, Telefon 06359 93120.