Ein Auto ist in Eisenberg beim Abbiegen mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei fuhr der Fahrer am Freitag gegen 5.50 Uhr auf der Ramsener Straße aus Richtung Eisenberg in Richtung Ramsen und wollte an der Einmündung zur Industriestraße nach links abbiegen. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden Auto zusammen. Ein nachfolgender Motorradfahrer fuhr in der Folge auf das abbiegende Auto auf. Alle drei Fahrzeuge waren so beschädigt, dass sie nicht mehr fuhren und abgeschleppt werden mussten. Die drei Fahrenden erlitten jeweils leichte Verletzungen. Die Polizei sperrte die Ramsener Straße für die Unfallaufnahme und die Bergung; die Sperrung wurde später aufgehoben. Der Sachschaden stand noch nicht fest.