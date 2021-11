Mehrere Spieler des Fußball-Landesligisten TuS Altleiningen haben sich offenbar mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte TuS-Trainer Michael Wolter auf Anfrage mit. Bereits am Sonntag war das Spiel der Altleininger beim FSV Schifferstadt aus diesem Grund abgesagt worden. „Es war das einzig Vernünftige, die Begegnung abzusagen. Die Gesundheit meiner Spieler ist wichtiger als der Fußball“, erklärt TuS-Trainer Michael Wolter. Eine Vielzahl seiner Spieler sei am Wochenende per Schnelltest positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Ergebnis der PCR-Tests stehe aber noch aus. Wie viele Spieler genau betroffen sind, wollte Coach Wolter auf RHEINPFALZ-Anfrage nicht mitteilen. Der Verein wolle abwarten, ob sich die positiven Schnelltestergebnisse auch alle durch einen PCR-Test bewahrheiteten. Einige Spieler hätten zudem zwar ein negatives Ergebnis per Schnelltest, aber dennoch auch Erkältungssymptome. „Das kann ich als Trainer nicht verantworten, meine Spiele angeschlagen auf den Platz zu schicken.“ Somit ist auch das Heimspiel am kommenden Sonntag gegen den SV Ruchheim, Anpfiff 15 Uhr, mehr als fraglich. „Sollten die Ergebnisse wirklich alle positiv sein, müssen die Jungs natürlich in Quarantäne und der weitere Trainingsbetrieb ist nicht wirklich denkbar“, so Wolter. Da nahezu alle Spieler des TuS gegen das Coronavirus geimpft seien, rechnet der Trainer mit einem glimpflichen Krankheitsverlauf der betroffenen Spieler. Der TuS Altleiningen, aktuell auf Tabellenrang sieben, war in der Landesliga nach dem Sieg gegen den Tabellenersten TSV Billigheim-Ingenheim vor einer Woche gerade erst richtig in Fahrt gekommen und wollte eigentlich den Angriff in Richtung Aufstiegsrunde starten.