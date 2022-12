Zu drei Einbrüchen und einem Einbruchsversuch im „Ärztehaus“ in der Vorstadt ist es laut Polizeibericht zwischen Freitagmittag und Montagmorgen gekommen. Demnach drangen die unbekannten Täter in eine Arztpraxis ein und entwendeten einen Tresor. Der Gesamtschaden beläuft sich in dieser Praxis auf etwa 2500 Euro. Aus einer Physiotherapie-Praxis wurden Bargeld und ein Staubsauger gestohlen, nachdem sich die Täter gewaltsam Zutritt verschafft hatten – der Gesamtschaden hier beträgt etwa 820 Euro. Außerdem gelang es den Tätern, in eine Pflege-Beratungsstelle einzudringen. Diebesgut war in diesem Fall ein Notebook und die Schadenshöhe liegt bei etwa 900 Euro. Schließlich versuchten die Täter noch, in die Apotheke zu gelangen. Warum es in diesem Fall beim bloßen Einbruchsversuch blieb, ist der Polizei nicht bekannt. Sie bittet um Hinweise zu Tat und/oder Tätern, und zwar unter der Telefonnummer 06359 9312-0.