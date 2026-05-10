Die Bürgermeister der Stadt Grünstadt, Mimmo Scarmato (CDU), der Verbandsgemeinde Eisenberg, Bernd Frey (SPD), und der Verbandsgemeinde Leiningerland, Daniel Krauß (SPD), haben sich gemeinsam mit ihren Beigeordneten zu einer „Leininger Runde“ in Eisenberg getroffen. Ziel der Zusammenkunft war ein Meinungs- und Erfahrungsaustausch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit. Darüber informieren die drei Bürgermeister nun in einer gemeinsamen Mitteilung. Das Treffen ist keine völlig neue Initiative: Bereits in der Vergangenheit gab es immer mal wieder Treffen zwischen den Verwaltungsspitzen der beteiligten Kommunen, um Erfahrungen auszutauschen und Synergien zu ermitteln. Bei einigen Themen und Veranstaltungen arbeiten die Gebietskörperschaften bereits länger erfolgreich zusammen, darunter die Ausrichtung des „Autofreien Eistals“. Ziel für die Zukunft ist, das Treffen der Verwaltungsspitzen im Rhythmus von etwa sechs Monaten durchzuführen, um Themen weiterer Zusammenarbeit zu besprechen und zu vertiefen. Die nächste „Leininger Runde“ soll bei der Verbandsgemeinde Leiningerland in Grünstadt stattfinden.