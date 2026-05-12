Wie sich die Verbandsgemeinde Leiningerland attraktiver für den Tourismus machen kann, hat den Ausschuss für Tourismus und Wirtschaftsförderung beschäftigt. Tourismusmanagerin Sandra Schnober stellte die Umsetzung der VG-Tourismusstrategie vor. Seit Februar 2026 nutzt die Verbandsgemeinde das Informationssystem „Deskline“, über das Veranstaltungen, Sehenswürdigkeiten, Unterkünfte und Wanderangebote zentral gepflegt und auf verschiedenen Plattformen ausgespielt werden können. Ziel sei eine stärkere Sichtbarkeit des Leiningerlands im Internet, so Schnober. Aktuell seien bereits 117 Veranstaltungen sowie 83 Weingüter digital erfasst. In Zukunft sollen es mehr werden. Was Projekte für die Wirtschaftsförderung der Region angeht, erinnerte Schnober an vier geplante Abendspaziergänge im Leiningerland, an vier Betriebsbesichtigungen für Schüler sowie an die fünfte VG-Radtour, die am Sonntag, 17. Mai, beginnt.