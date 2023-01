In Kürze werde der Veranstaltungskalender für die Verbandsgemeinde veröffentlicht, kündigte Christopher Krill im jüngsten Eisenberger Kulturausschuss an. Diese Übersicht sei für den touristischen Bereich wichtig. Außerdem sollen so Terminüberschneidungen vermieden werden. Hingewiesen wurde vor allem auf die Veranstaltung „Eisenberg is(s)t“ beim Automarkt in Verbindung mit dem Street-Food-Festival am 6. und 7. Mai im Innenstadtbereich. Diesmal wird es Street Food an beiden Tagen geben. Weitere Termine: 26. März Stabaus, 13. bis 16. April Eisenberger Tage im Burgenland, 18. bis 21. Mai Fahrt nach Sanvignes-les-Mines, 25. Juni Eisenberger Stadtrallye, 27. bis 30. Juli Besuch aus Baldock, 16. September Kartoffelfest, 1. bis 3. Dezember Weihnachtsmarkt.