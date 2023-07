Ortsbeiratsmitglied Karin Schramm (CDU) informierte den Ortsbeirat in seiner jüngsten Sitzung über ihren Wunsch, Bäume auf dem Sausenheimer Friedhof zu pflanzen. „Derzeit ist es sehr kahl und kaum beschattet“, sagte sie. Mit dem Ersten Beigeordneten der Stadt, Hans Tisch (CDU), habe sie Standorte besprochen, an denen die Bäume gepflanzt werden könnten. Ortsvorsteher Gerd Walther (SPD) begrüßte das Vorhaben und wies daraufhin, dass es auch möglich sei, bereits ältere und somit höhere Bäume zu pflanzen. Dadurch sei eine schnellere Beschattung des Friedhofs möglich. In den städtischen Gremien säßen Experten, bei denen man sich darüber informieren könne. Insbesondere könnte sie geeignete Arten vorschlagen.