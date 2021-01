Die Stadtverwaltung Grünstadt weist erneut auf den Abhol- und Rückgabeservice der Stadtbücherei hin, der voraussichtlich bis Ende Januar angeboten wird.

Da Bibliotheken nach der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung nicht öffnen dürfen, haben sich die Bücherei-Mitarbeiter dazu entschlossen, einen Abhol-und Rückgabeservice bereitzuhalten. Wer ihn nutzen möchte, kann sich online über einen Katalog, genannt Findus, informieren, was zurzeit verfügbar ist. Danach lässt sich per E-Mail an stadtbuecherei@gruenstadt.de eine Wunschliste mit Titeln von Büchern und sonstigen Medien verschicken. Auch telefonisch ist die Mitteilung möglich unter der Rufnummer 06359/960144.

Die Bestellung wird dann gerichtet und die gepackten Taschen können während der unten angegebenen Zeiten bei der Bücherei an der Eingangstür abholt werden. Für Unentschlossene oder Mutige richtet das Team der Stadtbücherei auch gern „Überraschungspakete“. Zusätzlich bietet der Förderverein der Einrichtung weiterhin allen Lesern ab 65 Jahren einen Liefer- und Rückgabeservice an. Senioren, die diesen in Anspruch nehmen möchten, können sich ebenfalls telefonisch oder per E-Mail melden.

Abhol-und Rückgabezeiten

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, jeweils 10 bis 16 Uhr.