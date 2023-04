Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Tennisverband Pfalz wird noch in diesem Jahr eine Medenrunde veranstalten. In einem Schreiben an die Vereine gaben dies der rheinland-pfälzische Tennisverband und seine Bezirke jetzt bekannt. Den vorbehaltlichen Spielplan schickten sie mit. Frühestens am 20. Juni könnte die Runde beginnen, solange das Land die Genehmigung erteilt. Wie finden das die Vereine in der Region?

„Wir sind der Entscheidung gegenüber eigentlich positiv eingestellt“, sagt Volker Wahrhusen, der Sportwart des TC Leininger Tal Carlsberg, der betont: „Man muss aber auch mal sehen,