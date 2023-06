Seit Monaten steht ein großer Kran in der Altleininger Burgstraße, wo ein Haus gebaut wird. Er blockiert die halbe Fahrbahn. Bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch wollte Karl Meister (FWG) wissen, wie lange das Baufahrzeug noch für eine Engstelle sorgen wird. Genehmigt sei sein Einsatz dort bis zum 30. Juni. Beigeordneter Frank Dennhardt (WG Dennhardt) erläuterte: „Der Auftrag zum Entfernen des Krans ist erteilt.“ Seiner Meinung nach kann die Firma Mawacon nicht mit der Verlegung von Glasfaserkabeln beginnen, so lange das große Gerät nicht weggefahren wurde. Das Telekommunikationsunternehmen aus Hannover mit einer Niederlassung in Wattenheim hatte sich schon vor einiger Zeit im Zuge des Ausbaus in Wattenheim und Hettenleidelheim durch das Amselthal bis hoch zur Altleininger Burg vorgearbeitet. Da liegt die Vermutung nahe, dass Mawacon seine Trasse ab da fortsetzen will. Der Gründer und Geschäftsführer der Firma, Dzevad Corhamzic, erläuterte auf RHEINPFALZ-Anfrage: „Wir haben das Dorf komplett abgefahren und mehrere Möglichkeiten, den Ausbau fortzusetzen.“ In wenigen Tagen solle es losgehen und zwar in der Hinkeläckerstraße. Corhamzic kündigte an, dass noch entsprechende Infoblätter in die Briefkästen geworfen und Schilder, unter anderem für kurzzeitige Parkverbote, aufgestellt werden.