Jetzt startet Mawacon, das lokale Telekommunikationsunternehmen aus Wattenheim, auch in Altleiningen voll durch. Am Samstag waren plötzlich auf dem Bildstock Plakate der Firma angebracht und Halteverbotsschilder aufgestellt. Auch lagen Handzettel in den Briefkästen. Die meisten Anwohner dort haben allerdings schon (Vor-)Verträge mit der Deutschen Glasfaser, die vor knapp eineinhalb Jahren den Breitbandausbau in dem Burgdorf angekündigt und dann den Beginn immer wieder verschoben hatte. „Von der Deutschen Glasfaser habe ich keinerlei Informationen“, sagte der Erste Beigeordnete Stefan Rüdiger (FWG) auf Nachfrage. Die Firma Mawacon habe bereits vor einer Woche in der Hinkeläckerstraße mit dem Legen von Glasfaserkabeln angefangen. Deren Chef Dzevad Corhamzic erläuterte am Wochenende gegenüber der RHEINPFALZ: „Ich baue an mehreren Stellen in Altleiningen gleichzeitig. Am Montag geht es auch auf dem Bildstock los.“ Solange seine Trupps vor Ort sind, werden die Hausanschlüsse kostenlos gemacht. Am Mittwoch, 14. Juni, 16 bis 18 Uhr, können die Bürger am Mawacon-Infomobil auf dem Bahnhofsplatz Fragen stellen.