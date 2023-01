Schön illuminiert waren die alten Sandsteine der beiden Lambertskirchen in Bockenheim: Nach zweijähriger Pause hat der Kultur- und Verkehrsverein nahtlos an das Mauerglühen 2020 anlässlich des 1250. Dorfjubiläums anknüpfen können.

„Wir sind zufrieden“, sagte der Vorsitzende Volker Griebel zur 13. Auflage der Veranstaltung, die 2009 zu Ehren der Pfälzischen Weinkönigin Patricia Frank zunächst in den Weinbergen oberhalb der Martinskirche ins Leben gerufen worden war. Am Samstagabend war das Mauerglühen, das mit der Zeit mehr nach Süden gerutscht ist, gut besucht. Es wurde einiges geboten. Im katholischen Gotteshaus konzertierte zweimal das Ensemble Lockdowners, das sich im zweiten Shutdown während der Corona-Krise an der Musikschule Leiningerland gebildet hat. Michael Heinzelmann, Lehrer im Fachbereich Zupfinstrumente, kündigte an, dass zu den vier elf- und zwölfjährigen Bandmitgliedern demnächst noch ein Schlagzeuger dazukommen wird. Umrahmt wurden die Auftritte von einer Kunstausstellung mit Gemälden von Schülern des Leininger-Gymnasiums in Grünstadt.

Mit Fackeln zur Heiligen Kapelle

Vor der Kirche und in ihrem Garten konnten es sich die Besucher bei Glühwein, Würstchen und gegrillten Marshmallows gut gehen lassen. Der Kultur- und Weinbotschafter Dieter Schlottmann und später der Kirchenpädagoge Harald Ferber führten jeweils eine kleine Gruppe mit Fackeln zur Heiligen Kapelle. Gegen 19 Uhr lockte Andreas Mißling, Geschäftsführer der Feuerkünstler Inferno aus Neustadt, durch Dudelsackspielen ein paar Zuschauer auf den Parkplatz der Kirche, wo seine Kollegin Miriam Grabisch eine kleine Show zeigte.

Sie war das Warm-up zur größeren Darbietung, die anderthalb Stunden später auf dem Platz der Partnerschaft über die Bühne ging. Dort hatten sich viele Menschen zum gemütlichen Beisammensein bei Speis und Trank sowie zum Rattenwerfen eingefunden. Bei der Gaudi mussten selbstgenähte, mit Sand gefüllte Nager auf eine Wand mit Fallen geschmissen werden. „Wegen der räumlichen Enge und des stürmischen Windes fällt unser Programm heute ein bisschen kleiner aus“, erläuterte Mißling, der sein Hobby vor 13 Jahren zum Nebenerwerb gemacht hat. Mit seiner Firma, in der fünf Leute beschäftigt sind, ist er erstmals im November beim Abschiedsfest an der Weinlaube in Bockenheim gewesen.