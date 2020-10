Die Mauer auf dem Asselheimer Gerberplatz wird in den nächsten Tagen provisorisch abgestützt. Sie weist an der Nordseite einen Riss auf, der mit der Zeit breiter geworden ist. Dadurch wurde die Mauer sehr schief. Es besteht die Gefahr, dass sie umkippt. Wenn Mauerteile herabfallen, könnte dadurch der Schuppen eines Nachbarn in Mitleidenschaft gezogen wird, der sich unmittelbar an der Mauer befindet. Geplant ist zwar, die Wand dauerhaft zu stabilisieren, allerdings müsse jetzt sofort gehandelt werden, berichtete Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) in der Ratssitzung am Dienstagabend. Das Bauwerk müsse so schnell wie möglich provisorisch abgestützt werden, damit Bauarbeiter und Statiker sicher arbeiten können. Denn schon das Entfernen des Bewuchses könnte die Mauer zum Einstürzen bringen. Der Stadtrat hat 32.000 Euro für die Sofort-Maßnahme bewilligt. Die Kosten für eine dauerhafte Rettung der Mauer stehen noch nicht fest. Denkmalgeschützt ist der letzte Rest der ehemaligen Gerberei nicht.